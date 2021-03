Praktijk voor orthomoleculaire therapie en natuurgeneeskunde opent haar deuren in Sneek

SNEEK- Al jaren werkt ze met veel plezier in drogisterijen en gezondheidswinkels. Het adviseren van klanten is haar passie, al is er in de winkel soms niet genoeg tijd om tot de kern van specifieke klachten te komen. Nu gaat de wens van Yvette om een eigen praktijk in orthomoleculaire therapie en natuurgeneeskunde te openen in vervulling. “Ik wist al heel lang dat ik therapeut wilde worden. De tijd was nu rijp om mijn eigen praktijk te beginnen”, vertelt de 31-jarige enthousiast.

Praktijk

Voor haar praktijk vindt Yvette een geschikte ruimte aan de Hegedyk 2 te Sneek. “Ik woon zelf in Makkum, maar Sneek is een fijne stad en het ligt mooi centraal.” In haar praktijk ontvangt Yvette mensen met allerlei klachten, van vermoeidheid tot darmproblemen, van spierklachten tot hormonale klachten en van stofwisselingsproblemen tot hoofdpijn. Vaak gaat het om onbegrepen klachten die inmiddels chronisch zijn geworden.

Levend Bloed Analyse

Wat de praktijk van Yvette zo bijzonder maakt, is het gebruik van Levend Bloed Analyse. Dit is een methode om verstoringen die het lichaam uit balans brengen op te sporen. “Door middel van een vingerprik neem ik een druppel bloed af. Dit onderzoek ik vervolgens onder een microscoop. Mensen zitten tijdens het onderzoek tegenover me, ze kunnen direct meekijken op het scherm terwijl ik uitleg geef. Dat maakt het heel tastbaar.” Gedroogd bloed kan weer heel andere inzichten geven. Zo onderzoekt ze met behulp van de Vrije Radicalen Test in welke mate het lichaam belast is met vrije radicalen. Dit zijn afvalstoffen die het lichaam enorm kunnen belasten en in verband staan met veel gezondheidsklachten.

Behandelplan

Vanuit de bevindingen stelt ze vervolgens een behandelplan op. “Eerst moeten we belastingen weghalen. Dit kan bijvoorbeeld bepaalde voeding zijn”, legt Yvette uit. “Bij belastingen kun je ook denken aan een allergie, een overgroei van schimmels en bacteriën, of bijvoorbeeld stress. Daarna kijk ik of er vitamine- of mineralentekorten zijn. De juiste voeding en kruiden kunnen helpen het lichaam te activeren of hormonen in balans te brengen. Uiteindelijk is het altijd de bedoeling dat het lichaam het zelf weer oppakt.” Met de Biotensor, een bio-energetisch meetapparaat, kan Yvette onder andere voeding en supplementen testen en doseringen bepalen, om zo tot een nauwkeurig behandelplan te komen.

Meer informatie

Ben je nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak, kijk op www.praktijkaltena.nl of bel of app naar 06-26888299.