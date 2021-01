Positieve reacties voor OptiSien na samenvoeging van Boddeüs Sneek en Eyecare Sneek

SNEEK- Eigenaren Martin en Simone (foto) zijn superblij dat de samenvoeging van Boddeüs Sneek en Eyecare Sneek zo goed is ontvangen. Per 1 januari is met De OptiSjen een droom voor hen in vervulling gegaan. “Met de nieuwe naam, uitstraling en een knipoog naar het Friese 'zien' gaat het bedrijf het verschil maken in zien, kijken en beleven”, weet het duo.

Ook Pascal Dijkstra, opticien en contactlensspecialist, is blij met de positieve reacties: "Na de eerste weken als De OptiSjen, ben ik blij en trots op de enthousiaste reacties en de aanloop in onze winkel aan de Oosterdijk 1. We doen er alles aan om jouw bezoek veilig en comfortabel te laten verlopen. Kom je ook binnenkort? Om nog meer klanten te laten profiteren hebben wij onze opruiming verlengd tot en met 20 februari”, laat Dijkstra weten.

Nieuwe bril nu met 50% korting

Collega Rosalie Hofman: "We hebben onze collecties samengevoegd en tot en met 20 februari krijg je daarom 50% korting op elk montuur met stip. Je kunt direct je afspraak inplannen of bel 0515 744 026. Lees voor je komt nog even onze huisregels."