Poppodium Het Bolwerk tijdelijk toetslokaal RSG Magister Alvinus

SNEEK- “Als je ondertussen al vergeten bent hoe het er bij ons uitziet: hierbij een kleine reminder! Het zal nog even wachten zijn tot we weer open mogen, maar het is natuurlijk zonde om onze zaal tot die tijd leeg te laten. Er zijn daarom een aantal tafels neergezet, vlak voor het podium. Niet om een biertje aan te drinken (helaas) of om te genieten van een lekkere beat, maar om toetsen aan te maken door de leerlingen van de RSG Magister Alvinus”, laat een medewerker van Het Bolwerk weten.