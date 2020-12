Pop-up46 in Sneek: “Omdenken want stilzitten, daar zijn we niet zo goed in…”

SNEEK- Pop-Up46 in Sneek, op het Grootzand 46, is afgelopen weekend geopend. Waar Gritta, Claartje en Rixt gedurende het jaar veel samenwerken tijdens huwelijken en Streekmarkten zagen ze elkaar in 2020 maar een paar keer door het wegvallen van bijna alle bruiloften en de helft van de evenementen! Daar brachten ze sinds afgelopen weekend verandering in.

Het winkelpand onder de bovenwoning van Gritta & Age in het centrum van Sneek stond al langere tijd leeg en zo ontstond het idee van Pop-Up46. Een maand lang verlaat de vintage winkel Sip & Clara het erf van it Flinkeboskje om samen met schapenvachtlooierij van Buren uit Bolsward een uniek pand te vullen aan het Grootzand 46 in Sneek! Het is de kleinste versie ooit van de Flinke Winter Favorieten welke dit jaar ook al niet door kan gaan.

De reactie van de klanten, de ondernemers uit de straat en liefhebbers van moois voor thuis zijn lovend. De winkel is een mix van schapenvachten en andere wollige warme items van vacht en leer en de unieke vintage vondsten van de zussen Claartje en Rixt. Unieke cadeaus voor de decembermaand! Pop-Up46 is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 10:00 uur tot eind december. Tot ziens op het Grootzand 46 in Sneek.