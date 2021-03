Poolse buurtsuper in de Peperstraat van Sneek:Polski Sklep

SNEEK- Sinds vorige week vrijdag heeft Sneek ook een Poolse minisuper binnen haar stadsgrenzen. In de Peperstraat is nu een Polski Sklep gevestigd.

De Polski Sklep oftewel de Poolse winkel of supermarkt, is een marktsegment met veel dynamiek, zowel kwantitatief als kwalitatief. De winkel in Sneek vormt geen uitzondering op deze strategie. Opvallend is de grote spiegelwand aan de rechterkant van de Sneker winkel, waardoor deze een groter aanzicht krijgt.

Het is een fullservice winkel waarbij niet alleen delicatessen uit thuisland Polen verkocht worden, maar ook ‘gewoon’ frisdrank en keukenrollen om maar eens iets te noemen.

Volgens Rafaël, die achter ‘de toonbank’ staat, zijn er in de omgeving van Sneek zo’n 2000 Polen werkzaam. De winkel is het best te vergelijken met de eerdere kleine buurtsupers die er in ons land volop te vinden waren.