Poiesz wil nieuwe supermarkt bouwen in Noordburgum

SNEEK- Supermarktketen Poiesz is van plan om een nieuwe vestiging te bouwen in Noordburgum. Het Sneker familiebedrijf heeft inmiddels de eerste plannen gepresenteerd, no volgt een haalbaarheidsonderzoek.

Eerder probeerde Poiesz al een vestiging in het dorp te realiseren, maar dat kwam toen niet van de grond. Vorig jaar heeft Dorpsbelang, de gemeente Tytsjerksteradiel en Poiesz naar een geschikte locatie gezocht. Die is nu gevonden vlak bij de rotonde in de Ryksstrjitwei

Geschiedenis Poiesz

Op 19 april in 1923 openden Lodewijk Poiesz en zijn vrouw Wietske een groentezaak aan de Havenstraat in Sneek. Na 15 jaar werd dit pand te klein en daarom verhuisde de winkel naar een groter pand aan het Grootzand in Sneek. In 1946 gingen Gerard en Willem Poiesz – de zonen van Wietske en Lodewijk – groente en fruit venten met een bakfiets en een handkar in de volksbuurten van Sneek. In de jaren vijftig werd de zaak aan het Grootzand ‘Fruithal’ genoemd.

De verkoop werd gestimuleerd met het rijm: "Voor elke beurs en elke stand, Poiesz Fruithal aan het Grootzand".In 1962 werd op het Grootzand een pand van 200 m² aangekocht en hier werd de eerste Sneker 'supermarkt' geopend. Het assortiment werd breder en beperkte zich niet meer tot groente en fruit. In 1969 werd een tweede vestiging geopend in Franeker, de eerste buiten Sneek. Daarna breidde de familie Poiesz haar bedrijf steeds verder uit in de noordelijke provincies. In 1977 werd het derde filiaal geopend in Bolsward, en in de 10 jaren daarna volgden nog eens dertien nieuwe filialen. Het bedrijf werd steeds meer uitgebreid en kwamen er steeds meer nieuwe filialen, zowel binnen als buiten Friesland. In 2009 werd in het Drentse dorp Beilen het 50e filiaal geopend en in 2018 werd in Berlikum het 70e filiaal geopend.

