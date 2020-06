Poiesz is wederom de beste Supermarkt van het Noorden

Nóg beter dan vorig jaar

Met een totaaluitslag van 7,91 werd Poiesz supermarkten in het Kerstrapport 2019 van onderzoeksbureau GfK verkozen tot ‘Beste Supermarkt van Nederland’. Met man en macht is er bij Poiesz supermarkten in de tussentijd gewerkt om nog betere prestaties neer te zetten om wederom de eretitel in de wacht te slepen. Dit resulteerde in een stijging van de totaalscore van 7,91 naar 7,93 in het GfK Zomerraport 2020.

Wordt vervolgd

De hogere totaalscore was nét niet genoeg om een supermarktformule uit Zuidoost Nederland van de eerste plaats te weren. Maar als goede tweede uit het klantonderzoek en gevestigd in het Noorden mag Poiesz supermarkten zich wél weer ‘Beste Supermarkt van het Noorden’ noemen. En daar zijn we ook supertrots op. Temeer, omdat we op veel onderdelen van het onderzoek als beste of een van de besten naar voren komen. We zullen er alles aan doen om weer de allerbeste te worden. Kortom: wordt vervolgd…