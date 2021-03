Poiesz doneert € 60.775,13 aan het Ouderenfonds

De donatie-actie voor het Nationaal Ouderenfonds

Het doel van de donatie-actie was duidelijk: eenzame ouderen in het Noorden ook in tijden van het coronavirus de aandacht geven die zij verdienen! Met de donatie-actie die plaatsvond tijdens de herfst heeft de klant geprofiteerd van voordeel en doneerde Poiesz van elk verkochte donatie-aanbieding 10 eurocent aan het Ouderenfonds. Ook het statiegeld kon in de herfst via de gele knop op de emballage automaat gedoneerd worden. Uiteindelijk heeft de actie een geweldig bedrag opgebracht: € 60.775,13.

Voor ouderen uit het Noorden

Geen uitjes maar een zeer succesvol alternatief: het totaalbedrag van de donatie-actie wordt heel goed besteed. Het Ouderenfonds steekt de opbrengst onder andere in een drietal diensten op afstand waar ouderen in het Noorden al veelvuldig gebruik van maken. Zo zijn de beldienst Zilverlijn en het Schrijfmaatjeproject een groot succes. Ook van Welkom Online, een dienst waarmee ouderen geholpen worden in de digitale online wereld, wordt veel gebruik gemaakt.

Naast deze projecten staan ook de jaarlijkse Nationale Ouderendag en de Nationale Balkonbeweegdag voor later in het jaar nog op het programma. Prachtige coronaproof initiatieven waarmee ouderen de aandacht krijgen die ze verdienen! Kijk voor meer informatie op www.ouderenfonds.nl