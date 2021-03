Poiesz brengt eigen magazine uit: Puur Poiesz

SNEEK- Vanaf deze week is in alle 69 winkels van Poiesz de eerste editie van het eigen magazine Puur Poiesz verkrijgbaar. 48 pagina’s vol verhalen uit het Noorden en over het Noorden. Onze regio heeft veel om van te genieten en Poiesz supermarkten levert daarvan het bewijs met Noordertrots producten, zoals de nieuwe boerenzuivel en kaas. Producten waar het Noorden terecht trots op kan zijn. Om de unieke smaak én om het verhaal erachter. Dit verhaal gaat over ambacht, passie en liefde voor het Noorden. Verhalen waar Poiesz trots op is.

Het magazine Puur Poiesz gaat over de mensen achter de unieke Poiesz producten en de over de medewerkers die zich namens Poiesz voor en achter de schermen inzetten voor de dagelijkse boodschappen van de Noorderlingen. Daarnaast is in deze lente-editie volop ruimte voor inspiratie, bijvoorbeeld voor een heerlijke Pasen, voor de lunch en voor een (coronaproof) dagje uit in het Noorden, leuke kinderpagina’s, kortingsbonnen en een puzzel met als hoofdprijs een elektrische fiets.

Puur Poiesz is vanaf deze week gratis verkrijgbaar in alle 69 winkels van Poiesz in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder. De volgende editie verschijnt aan het begin van de zomer.