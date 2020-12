OPPENHUIZEN- Medio dit jaar is de familie Feenstra gestart met een plattelandswinkeltje op het eind van de Eastwei. Naast verse producten uit eigen tuin is er een pluktuin met seizoenbloemen en kan er in alle rust een vers kopje koffie worden getapt.

Het winkeltje maakt onderdeel uit van het landelijke fietsinitiatief 'Rustpunten' op het platteland.

In het winkeltje zijn de volgende producten te koop (zelfbediening):

verse eieren

bloembollen

koffie, thee, fris, koek

geurstokjes

geurkaarsjes

Het winkeltje is zeven dagen in de week geopend. In deze tijd van het jaar helemaal in de kerstsfeer versierd en zeker de moeite waard te bezoeken…

Informatie:

It plattelânswinkeltsje:

Feenstra Farm, Eastwei 50

(Bron: degrachten.frl)