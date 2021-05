Plannen nieuwbouw van 32 recreatieappartementen en 28 hotelkamers Makkum

MAKKUM- Gisteren is het plan openbaar gemaakt voor de nieuwbouw van 32 recreatieappartementen en 28 hotelkamers aan het IJsselmeerstrand bij Makkum.

In het hoogste deel van de nieuwbouw komt ook de nieuwe centrale lobby voor hotel De Vigilante. Initiatiefnemers zijn horecaondernemers Theo op de Hoek en IJlster Bas Hollenberg. Er is nog geen bouwvergunning aangevraagd, maar het voorlopige ontwerp is inmiddels door Hûs en Hiem besproken.