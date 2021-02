Pelagic 77 te water bij KM Yachtbuilders

Makkum- Het was geen saaie maandagmorgen in Makkum. Terwijl de meeste dorpsbewoners nog sliepen was er om 06:00 al drukte op de werf van KM Yachtbuilders. Gisteren ging namelijk het expeditieschip Pelagic 77 te water. Gelijk na de tewaterlating werden haar twee carbon masten ook gezet. ‘Vinson of Antarctica’ is vanaf nu ook haar officiële naam, een vernoeming naar de hoogste berg op het Antarctische continent.

KM Yachtbuilders bouwt sinds begin zomer 2019 aan het schip en zal na deze tewaterlating nog een paar weken bezig zijn met de afbouw, het in bedrijf stellen en uiteraard testen van het schip. Dit zal plaatsvinden op de Noordzee en de eerste tocht zal zoals het nu staat naar Noorwegen zijn. Na de zomer is de crew voornemens om richting Zuid-Amerika te zeilen, met als einddoel Puerto Williams in Chili, de meest zuidelijke bewoonde plaats ter wereld.

Om de mijlpaal luister bij te zetten waren onder andere Jordi Griso namens de eigenaar Nicolás Ibáñez Scott, Chileens ondernemer en avonturier, en de vaste bemanning onder leiding van Kenneth Perdigon aanwezig. Door de huidige reisbeperkingen konden Skip Novak, bekende oceaanzeiler en vertegenwoordiger van de charter onderneming Pelagic Yachts en ontwerper Tony Castro er helaas niet bij zijn.

Ook bouwbegeleider Peter Wilson van MCM Newport moest verstek laten gaan, maar hij meldde het volgende: “Ik was vereerd dat ik in 2018 gevraagd werd door het projectteam om me bij hen aan te sluiten, en zo mijn bouw- en management expertise, die ik opgedaan heb als hoofd van MCM, te delen met hen. KM Yachtbuilders was toen al geselecteerd als bouwer van het jacht. Dankzij hun jarenlange ervaring in het bouwen van ‘go-anywhere’ jachten waren ze de beste match voor dit project. Dus met het team bestaande uit Novak, Castro en KMY was het voor mij geen moeilijke keus om me bij hen te voegen. Van deze keuze heb ik absoluut geen spijt. We zien er allemaal naar uit om ‘Vinson’ binnenkort te gaan testen op de brute Noord Atlantische Oceaan.”

De heer Novak vult aan: “Dit expeditieschip bouwt voort op de successen van de Pelagic Australis en is bedacht en ontworpen voor expeditietochten op hoge breedtegraad. Dat betekent een grote mate van zelfredzaamheid, praktisch gemak tijdens het zeilen en uiteraard, gezien de Pelagic filosofie, eenvoudige systemen die ook in de verafgelegen gebieden eenvoudig onderhouden kunnen worden zonder specialistische hulp.”

De Pelagic 77 ‘Vinson of Antarctica’

De Pelagic 77 ‘Vinson of Antarctica’, met een centerboard met vaste kielbox, is een modern uitgevoerde schoener met twee carbon masten zodat het zeiloppervlak verdeeld wordt en alle zeilsystemen, zoals lieren en fokrollers, nog altijd met de hand bediend kunnen worden. Met 150 pk leveren de twee Yanmar motoren ruim voldoende vermogen. Behalve aan dek is het voor de gasten aan boord ook goed toeven in het comfortabele leefgedeelte van het grote pilothouse, of in de kombuis in het achterschip. In het voorschip bevinden zich zes dubbele hutten en twee gezamenlijke toiletten en douches. Met bamboe meubels is de stijl van het interieur licht gehouden. Het schip zal zowel voor charter tochten vanuit Puerto Williams in Zuid Chile als voor privédoeleinden gebruikt gaan worden.

Specificaties Pelagic 77 Werf: KM Yachtbuilders, Nederland www.kmy.nl Vertegenwoordiger: Skip Novak, Pelagic Yachts, Verenigd Koninkrijk www.pelagic.co.uk Architect: Tony Castro Design, Verenigd Koninkrijk www.tonycastroyachts.com Bouwbegeleiding: Peter Wilson, MCM Newport, U.S.A. www.mcmnewport.com

LoA: 23.50 m

LwL: 20.55 m

Breedte: 6.20 m

Diepgang: 2.15 - 4.30 m

Materiaal: Aluminium

Motoren: 2x Yanmar 150 hp

Mast: 2x Axxon, carbon

Interieur: Bamboo

Aantal personen: 8 gasten en 3 crew