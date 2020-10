Patisserie De Korenbloem / Schaafsma bakt de beste speculaasbrokken 2020 van de Provincie Friesland

Wedstrijd

Afgelopen week konden alle banketbakkers, aangesloten bij het gilde Het Patisserie College, hun beste brokken inleveren voor de keuring ‘Beste Brokkenmaker 2020’. In totaal hebben zo’n60 banketbakkers gestreden om de felbegeerde titel. De jury, Dre Eversteijn, Toppatissier van Friesland Campina en vier specialisten en oud-banketbakker ondernemers, spraken van een hoog niveau van de producten. Dre Eversteijn: “De winnende brokken van De Korenbloem / Schaafsmawaren van uitstekende kwaliteit. Deze brokken hebben de perfecte verhouding tussen een lekkere zoete en volle roomboter smaak en tijdens het eten komt ook een heerlijke speculaas melange naar boven. Daarnaast is de brok heerlijk bros, maar ook weer niet te kruimelig. Kortom een brok die je achter elkaar op eet als je eenmaal begonnen bent.”

Ook over de kwaliteit was de jury goed te spreken: “Over het algemeen was de kwaliteit zelfs weer van een iets hoger niveau dan voorgaande jaren. Vooral op het visuele aspect zijn de brokken in zijn algemeenheid beter geworden. De top ligt erg dicht bij elkaar.”

De winnende brokken voor de provincie Friesland scoorden op smaak uitstekend. Maar ook de brosheid en uitstraling waren van een geweldige kwaliteit. Een prachtig resultaat voor dit banketproduct. Romke van der Meulen is blij met de prijs: “ Elk jaar proberen we weer een nog betere brok te bakken. Het neigt dan ook naar topsport en wil graag deze prijs opdragen aan ons hele team “..

De competitie

Binnen Het Patisserie College, het gilde van de Betere Banketbakkers, staat kwaliteit bovenaan. Alle aangesloten banketbakkers hebben een eigen bakkerij, waar ze hun producten zelf maken. Zes maal per jaar komen de banketbakkers in groepsvergaderingen bij elkaar, waarbij ook productvergelijkingen plaatsvinden, om zo de kwaliteit van een ieder nog verder te verbeteren. Als extra wordt ieder jaar in samenwerking met Friesland Campina deze competitie georganiseerd. Hieruit ontstaat de provinciale winnaar, dit jaar Patisserie De Korenbloem / Schaafsma.