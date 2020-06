Opwaardering voor stationsgebied Sneek

“De situatie rondom het stationsgebied is al jaren onderwerp van discussie en een van de speerpunten van het college”, zegt wethouder Maarten Offinga. “Het gebied is een knooppunt waar wegen, treinen, bussen en publiek elkaar intensief kruisen. Denk alleen al aan de vele scholieren en het forensenverkeer. Het gebied is gedateerd, onveilig, rommelig en versteend. Reden om het gebied op de schop te nemen.”

De plannen zijn tot stand gekomen in een samenwerking van drie partijen. Zo wil ProRail aan de linkerkant van het stationsgebouw een fietsenstalling opknappen en uitbreiden. De provincie is bezig met de plannen om het busstation opnieuw in te richten en toegankelijker te maken. Súdwest-Fryslân is aangehaakt om onder andere groot onderhoud te plegen en de rest van het stationsgebied een betere uitstraling te geven. Wat opvalt is de forse vergroening van het gebied, dat met bomen wordt geaccentueerd.

“Het is in deze lastige tijden, door de coronacrisis, belangrijk dat de overheid blijft investeren.”, zegt Offinga. “Als we dat kunnen inzetten voor zo’n fraai en groenplan, dan is dat alleen maar positief. Het geld lag al op de plank en door de steun van de provincie en ProRail kunnen we dit realiseren.”

Vervolg

Als de gemeenteraad positief besluit over de plannen, kunnen de werkzaamheden naar verwachting in 2021 worden uitgevoerd. De uitvoering is afhankelijk van besluiten van de provincie. Het provinciebestuur geeft vermoedelijk nog voor de zomer een definitieve klap op de plannen.

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft al met omwonenden gesproken en wil nog verder met hen in gesprek. Offinga: “Als omwonenden verbeterpunten hebben, dan kunnen we die nog meenemen. We vinden hun input belangrijk.”

Agenda Sneek

Rond de zomer start de gemeente met de ‘Agenda Sneek’. “De komende jaren willen we de inwoners van Sneek vaker vragen mee te denken over wat er beter kan in de stad”, zegt Offinga. “Niemand weet beter wat de stad nodig heeft dan de inwoners en ondernemers zelf.”