Opvang van uw kind mét een sociale vaardigheidstraining.

SNEEK-In deze voorjaarsvakantie kunt u uw kind opgeven voor ‘kinderen en plezier’. De Pony Power voor Kids cursus is een sociale vaardigheidscursus voor jongere kinderen van 7 jaar tot en met 11 jaar. De lessen zijn praktijkgericht, educatief en speels mét pony’s, waardoor een dynamische leeromgeving gecreëerd wordt. Letterlijk in beweging komen, zelf doen, zelf ervaren en zelf leren.

Naast de cursus wordt de overige tijd besteed aan sport- en spelactiviteiten voor de kinderen. Wilma Jellema-Bouwmeester en Jonie Jongejan zijn paardencoaches. Zij gaan de cursus geven en ook vermaken zij voor de overige tijd uw kind met sport- en spelactiviteiten. Het idee is ontstaan, omdat zij zelf ouders zijn van basisschoolgaande kinderen.

Als moeders merken zij dat ze alle zeilen bij moet zetten om thuis alles rond te krijgen met het schoolwerk en met hun eigen werk. Zij zien dat de kinderen hun vriendjes en vriendinnetjes missen en dat behoefte aan samen spelen groter is dan ooit. Naast de Pony Power voor Kids cursus gaan zij veel leuke dingen doen met sport, spel en creativiteit. Met dit initiatief willen zij ouders ontlasten en kinderen laten groeien en stralen.

De locatie voor ‘kinderen en plezier’ is in Emmeloord bij Jonie Jongejan van PolderKracht Coaching & Begeleiding. Vervoer vanuit Sneek/ Scharnegoutum naar Emmeloord kan geregeld worden. Gedurende 3 dagen in de voorjaarsvakantie van 10.00 tot 16.00 uur zullen zij dit aanbieden. Ook is er na 6 weken een evaluatie dag om te horen hoe het met iedereen gaat. Meer informatie is te vinden op www.polderkracht-coaching.nl en www.wilqoaching.nl.