Optisport medewerkers willen handen uit de mouwen steken

“We zitten in uitdagende tijden. Momenteel zijn vrijwel alle Optisport locaties gesloten, zo ook zwembad It Rak in Sneek. Hierdoor hebben wij helaas weinig tot geen werk voor onze medewerkers, terwijl ze dolgraag de handen uit de mouwen willen steken!”

“Een van de kernwaarden van Optisport is omdenken. Wij zijn daarom op zoek naar bedrijven en instellingen, dat kan in de profit en/of non-profit zijn, die in deze tijden juist zitten te springen om extra mensen.”

“Wij hebben medewerkers die ervaring hebben met gastgerichtheid, het werken met kinderen en volwassenen, bijvoorbeeld tijdens het lesgeven, maar ook facilitaire medewerkers!”

“Heb jij zelf een bedrijf of werk je bij een bedrijf of instelling die nu of in de komende tijd extra mensen nodig heeft, laat het ons dan snel weten! Samen kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn”, laat locatie manager Froukje Walta weten.