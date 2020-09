Oproep LTO Noord aan provincies: breng basisvoorwaarden op orde, anders dreigt chaos door extern salderen

SNEEK-Boerengezinnen komen nog verder in onzekerheid nu het verhandelen van stikstofruimte in meerdere provincies wordt overwogen. Door het zogenaamde extern salderen kunnen grote bedrijven stikstofruimte opkopen van boeren en tuinders. Dit komt boven op de onzekerheid die al langer bestaat sinds de PAS-meldingen door de hoogst rechter ongeldig werden verklaard. LTO Noord is niet tegen het verhandelen van stikstofruimte, maar vindt wel dat voor bestaande boeren en tuinders eerst duidelijkheid moet komen voordat stikstofruimte kan worden verhandeld. Hiervoor is een stappenplan opgesteld.

Na de provincie Noord-Brabant overwegen ook andere provincies om binnenkort extern salderen toe te staan. Hierdoor kunnen grote bedrijven stikstofruimte van boerenbedrijven en andere ondernemers opkopen om uit bereiden. LTO Noord vindt de gang van zaken buitengewoon bedreigend. “Al geruime tijd dringen we er bij de provincies en in Den Haag op aan dat eerst de basisvoorwaarden goed geregeld moeten worden,” legt LTO Noord-bestuurder Trienke Elshof uit. “De provincies zijn het wachten op Den Haag zat en nemen nu zelf maatregelen. Als zij dit doen voordat de basisvoorwaarden goed zijn geregeld gaat dat veel problemen geven.”

Spoorboekje om problemen te voorkomen én op te lossen

LTO heeft een spoorboekje opgesteld waardoor met drie eenvoudige stappen structureel de problemen van boeren, tuinders en andere ondernemers kunnen worden opgelost. “Als eerste moet de overheid de knelgevallen oplossen die ontstaan zijn door de PAS. Bedrijven hebben in de PAS-tijd keurig volgens de regels melding gedaan in plaats van een vergunning aangevraagd. Nu blijken die PAS-meldingen niks meer waard. Daar moet eerst een oplossing voor komen, evenals voor de andere bedrijven die te goeder trouw hebben gehandeld. Daarnaast pleiten we voor een stikstofregistratiesysteem. Daaruit moet duidelijk worden wie stikstofruimte heeft, welke transacties plaatsvinden en hoeveel stikstof wordt gereduceerd door ontwikkeling en verduurzaming. Bovendien moet de stikstofbank voorkomen dat er stikstofruimte weglekt. Het registratiesysteem moet worden gecombineerd met een stikstofbank waaruit de noodzakelijke ontwikkelingen in de gebieden zelf gedaan kunnen worden”

Investerend de crisis uit

Als laatste voorwaarde stelt LTO dat de sector moet kunnen blijven ontwikkelen. “We willen investerend de crisis uit,” bepleit Elshof. “Stikstofreductie is een brede opgave waar ook de land- en tuinbouw een bijdrage aan wil leveren. Zo hebben wij oplossingen en innovatiekracht. Boeren zijn bereid om stallen emissiearm te maken, maar daar is wel een investering voor nodig. Door het emissiearm maken wordt de uitstoot van stikstof flink verminderd. Het is noodzakelijk dat Den Haag inzet op innovatie.”