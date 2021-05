Op zoek naar nieuwe wastafelkranen? Bekijk het aanbod bij Sanitairkamer!

INGEZONDEN - We gebruiken ze dagelijks, toch is het een klein detail wat snel vergeten wordt: de wastafelkraan.

Details maken een design. Ben je op zoek naar een upgrade van je keuken, badkamer of toilet? Nieuwe wastafelkranen kunnen een groot verschil maken!

Bij Sanitairkamer vind je een ruim aanbod aan wastafelkranen zodat er voor iedereen wat bij zit. Allereerst is het belangrijk om te kijken naar wat er mogelijk is. Wil je alleen de wastafelkraan vervangen? Dan kun je kiezen voor een opbouw badkamerkraan. Deze is gemakkelijk te monteren op je huidige wastafel. Ga je voor een complete renovatie van je badkamer? Dan heb je ook de mogelijkheid om voor een inbouw badkamerkraan te kiezen. Dit is een kraan die uit de wand komt en geeft al snel een erg luxe en moderne uitstraling.

Voor welke kraanbediening kies je?

Er zijn verschillende soorten manieren om een badkamerkraan te bedienen. Bij een opbouwkraan neigt de bediening al snel naar een hendel, een twee- of een driegatsbediening. Bij een twee- en driegatsbediening zitten de bedieningspanelen naast de kraan. Het verschil tussen de laatste twee is dat je bij een driegatsbediening aparte bedieningen hebt voor warm en koud water. Verder is het ook mogelijk om voor een elektrische kraan te kiezen, deze werkt met een sensor.

Welke stijl wastafelkraan kies je?

Bij Sanitairkamer heb je keuze uit een ruim assortiment. Ga je bijvoorbeeld voor een koperen kraan voor een landelijke look? Of ben je op zoek naar een leuk accent, bijvoorbeeld in de vorm van een gouden kraan? De kraan is de final touch van jouw badkamer.

Interesse in nieuwe wastafelkranen? Kom langs bij een van de vier showrooms door heel Nederland. De toppers van Sanitairkamer staan altijd voor je klaar met vrijblijvend advies en antwoord op al je vragen.