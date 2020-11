Op vakantie in Friesland met een gehuurde motorjacht

INGEZONDEN - Het huren van een boot zonder dat daarbij een vaarbewijs nodig is: het is zeker mogelijk.

Zelfs voor verrassend lage prijzen kan men voor een weekend, een week of langer een eigen motorjacht huren. De jacht fungeert als vervoermiddel en slaapplaats, terwijl de vakantiegangers Friesland vanaf het water ontdekken.

Zonder vaarbewijs

Wie in Sneek woont weet ongetwijfeld bij welke bedrijven men terecht kan en voor welke boten een vaarbewijs nodig is, en voor welke niet. Veel mensen uit provincies waar minder op het water geleefd en gerecreëerd wordt, weten dat vaak niet. In Sneek is al lang bekend: tot een lengte van 15 meter en een snelheid van 20 km/u is een vaarbewijs niet nodig. Ook niet bij het huren van een motorjacht.

Goed geregeld

Bij de bedrijven die deze boten verhuren hebben ze de nodige kennis van zaken en een uitgebreid aanbod. Ze hebben er ook motorjachten die makkelijk onder lage bruggen door kunnen varen. Je kunt er in koken, slapen, douchen en ontspannen. En natuurlijk worden vakantiegangers niet zomaar op pad gestuurd, ze krijgen eerst een uitgebreide vaarinstructie alvorens ze onbegeleid de provincie in mogen. Hierbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de mores en regels op het water, zodat er geen irritaties ontstaan met de meer ervaren watersporters en niet in de laatste plaats de beroepsvaart. Er hoeft bij eventuele ongevallen of schade geen beroep gedaan te worden op zoiets als een rechtsbijstandverzekering of De Rijdende Rechter. Alles is tot in de puntjes geregeld via een uitgebreid huurcontract inclusief borgsom en eigen risico.

Friesland ontdekken vanuit Sneek

En dan is het aan de nieuwbakken schipper naar welke kant hij of zij vaart. Het fijne is dat die boot een vervoermiddel en vakantiehuis in één is, hetgeen de prijzen nog aantrekkelijker maakt. De ene dag kan men het eigen potje koken en de andere dag aanleggen in een stad om daar de lokale horeca met een bezoek te vereren. In Sneek zijn er diverse jachthavens op loopafstand van het centrum.

Complete en actieve vakantie

De auto kan veilig geparkeerd worden bij de werf. Dan is het een kwestie van overladen en een instructievaart maken met de verhuurder. En dan heerlijk samen aan boord ontspannen, opletten bij sluizen en bruggen, zwaaien naar andere boten en zo af en toe aanleggen voor een frisse duik, waarna men 's avonds fris en gepoetst de stad of het dorp in wandelt. In drukke provincies is dit niet snel mogelijk, maar vanuit Sneek gaat er een wereld open voor mensen die denken dat de vaarwereld onbereikbaar en duur is. Voor een (korte) vakantie valt dit alleszins mee. Een complete en actieve vakantie voor alle leeftijdsgroepen: senioren, gezinnen en jongeren.