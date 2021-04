Op deze plekken kunnen wespen een nest bouwen

Toch raden wij jou aan om het ongedierte in de gaten te houden. Het kan namelijk zijn dat er een nest in de buurt zit. Veel mensen denken dat wespen hun nest altijd op standaard plekken bouwen, maar dit is niet het geval. De beestjes kunnen namelijk allerlei plekken uitzoeken om zich te nestelen. Om jou hier enig inzicht in te geven, vertellen we je in deze tekst waar wespen hun nest kunnen bouwen.



Onder de dakrand



Wespen bouwen hun nest vaak op een droge en beschutte plek. Niet gek dat de dakrand een geliefde plek is. De beestjes kunnen hun nest hier tegen de muur en tegen de onderkant van het dak bouwen, waardoor hij goed blijft hangen. Daarnaast hangt een nest hier altijd droog, want hij bevindt zich onder een afdakje. Als wespen zich onder de dakrand vestigen, valt het nest vaak snel op. Je ziet immers iets hangen wat er normaal gesproken niet hangt. Grote voordeel hiervan is dat je in kunt grijpen voordat het nest grootse vormen aanneemt.



In de spouwmuur



Helaas bouwen wespen hun nest niet altijd op een goed zichtbare plek. De beestjes kunnen zich namelijk ook in de spouwmuur vestigen. Dit is de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur, waarin doorgaans isolatie is aangebracht. Wespen betreden de spouwmuur via het ventilatierooster of andere openingen in de muur. Eenmaal binnen kunnen zij vaak ongestoord hun gang gaan. Ze vreten het isolatiemateriaal aan, zodat er steeds meer ruimte ontstaat om het nest uit te bouwen. Hierdoor kan een nest – zonder dat je er erg in hebt – binnen de kortste keren grootse vormen aannemen.



Onder de dakpannen



Het dak is een geliefde plek voor wespen om hun nest te bouwen. Het ongedierte richt zich niet alleen tot de ruimte onder de dakrand, maar kan zich ook onder de dakpannen vestigen. Dit gebeurt vooral bij oude huizen. Hier sluiten de dakpannen niet altijd even goed meer op elkaar aan. Als er ruimte tussen de dakpannen ontstaat, kunnen wespen hier makkelijk onder kruipen. Zodra de beestjes zich eenmaal onder de dakpannen begeven, hebben zij vaak vrij spel. Omdat het nest op grote hoogte zit, is het vaak niet zichtbaar. Dit maakt het ook lastig om een wespennest onder de dakpannen te bestrijden.



In de grond



Wat veel mensen niet weten, is dat er ook wespen zijn die hun nest in de grond bouwen. Het ongedierte gebruikt soms een oud hol van konijnen of muizen, maar ze kunnen ook zelf een wespennest in de grond bouwen. Het grote gevaar van deze nesten is dat je ze niet ziet. Zo kun je er bijvoorbeeld op gaan staan als je in de tuin aan het werk bent. De wespen worden hierdoor agressief, komen hun nest uit en vallen jou aan.