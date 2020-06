OOSTHEM- De ‘Fryske Mienskip op Glas’ en ‘Glasvezel Buitenaf’ spannen zich al geruime tijd in om glasvezel ook in Súdwest Fryslân mogelijk te maken.

De Oosthemmers zijn maar wat blij dat het ook voor hun dorp is gelukt is. Ze schrijven het goede nieuws met chocoladeletters op hun Facebook-pagina: ”Het is nog niet officieel, maar de toezegging is wel binnen en we kunnen niet wachten met het melden. Het is gelukt: "OOSTHEM KRIJGT OOK GLASVEZEL".