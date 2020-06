Ook Phiro Kappers zijn weer open

“Tijd is relatief. Als afgelopen periode iets duidelijk is geworden, dan is het dat. Wat in werkelijkheid twee maanden heeft geduurd, voelt aan als een half jaar. Tenminste, als we onze klanten mogen geloven. Sinds de bekendmaking dat kapsalons aanstaande maandag de deuren weer mochten openen, gaat de telefoon onafgebroken en maakt ons reserveringssysteem overuren. Klanten buitelen figuurlijk over elkaar heen als het gaat om het maken van een afspraak. Ze willen voorrang en met reden. Het haar schreeuwt om een behandeling. ‘Het is compleet uitgegroeid’, zegt de een. ‘Futloos’, zegt de ander. ‘Alleen maar dode punten. Om moedeloos van te worden’, zo horen we. ‘Het is dof, grijs, kleurloos!’. Iedereen kan wel begrijpen dat we onze voorzorgmaatregelen genomen hebben”, aldus de leiding van Phiro.

Maatregelen en bescherming

“De komende topdrukte én de richtlijnen van het RIVM, dwingt ons tot het nemen van een aantal maatregelen voor de eerste drie weken. Zo werken we – in al onze kapsalons – alléén op afspraak. Spontaan even langskomen in de hoop op een uitvaller heeft dus geen zin. We heten iedereen van maandag tot en met zaterdag van harte welkom.”

“Voor een knipbeurt kun je telefonisch én online reserveren. Voor kleuren of een andere behandeling, graag even bellen voor het maken van de afspraak. Kom alleen en kom niet eerder dan 5 minuten van tevoren. Dit om een goede doorgang te garanderen. Behoefte aan een mondkapje? Die krijg je uiteraard van ons.”

Bedankt

“Tot slot een woord van dank voor onze abonneehouders. Dankzij jullie loyaliteit hebben we niet voor sluiting hoeven vrezen en kunnen we maandag gewoon weer open. Dat vergeten we niet. Bedankt!”