Ook Camping Pasveer weer open op 1 juli

Campings mogen echter pas per ingang van 1 juli weer open. Dat is een maand later dan de meeste campinghouders hadden gehoopt. Zijn waren het liefst voor hemelvaart en de pinksterdagen weer losgegaan.

De eigenaars van Camping Pasveer in Loënga, bij Sneek, zijn erg blij met de versoepeling van de maatregelen. "Het is mooi weer en meivakantie, dus ik ben blij dat er mensen staan", vertelt Louise Hoekstra. Afgelopen maand zaten ze wel even met de handen in het haar. "Van alles is geschrapt rondom de paasdagen, zoals een theaterstuk in het kader van 75 jaar vrijheid dat hier in ze boerderij zou zijn. Wij zagen onze omzet down the drain gaan."

