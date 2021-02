Online Startersdag voor ondernemers

SNEEK- Op donderdag 18 februari organiseert Startersdagen.com in samenwerking met Interpolis en aanvullende kennispartners een online bijeenkomst over het succesvol beginnen of verder laten groeien van een eigen onderneming. Het evenement vindt volledig online plaats en bestaat uit een plenair rondetafelgesprek “samen sterk uit de crisis”, diverse vraag & antwoordsessies en het volgen van meerdere webinars.

Voor wie?

Het evenement is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt om een eigen bedrijf te starten, net begonnen is of al een tijdje onderneemt en verder wilt groeien. Het gehele programma is erop ingericht om zoveel mogelijk op een interactieve manier kennis en inspiratie op te doen, met een gevarieerd programma.

Programma

Het programma bestaat uit een plenair rondetafelgesprek waarin diverse gasten met elkaar in gesprek gaan over hoe je in de huidige tijd toch een succesvolle onderneming op kan bouwen. Ook komen er succesverhalen aan bod en vertelt een ondernemer hoe hij dit aan heeft gepakt. Tijdens de vraag- & antwoordsessies kunnen bezoekers samen met onze kennispartners in gesprek over thema’s zoals marketing, financiën, kredietverstrekking, risicobeperking en passievol ondernemerschap. Vervolgens is het mogelijk om een keuze te maken uit verschillende presentaties in de vorm van webinars. Ieder bezoeker heeft de mogelijkheid om twee webinars te volgen over onderwerpen als: het vinden van klanten, succesvol inzetten van online marketing en hoe bepaal je het ideale uurtarief.

Aanmelden

Het programma is kosteloos om aan deel te nemen. Aanmelden is mogelijk via www.startersdagen.com/onlinestartersdag. Hier is ook het complete programma te bekijken en een overzicht van alle deelnemende kennispartners.