Online-​ondernemersavond ‘Perspectief voor de toekomst’ met o.a. Syb van der Ploeg

SNEEK-Veel ondernemers staan in deze corona-periode voor een enorme uitdaging waarbij het moeilijk te voorspellen is hoe de (nabije) toekomst eruit zal zien. De gemeente Súdwest-Fryslân vindt het juist daarom belangrijk dat ondernemers met elkaar en met de gemeente in gesprek blijven.

Daarom organiseert de gemeente op 15 februari van 20.00 – 21.30 uur een digitale ondernemersavond met het thema ‘Perspectief voor de toekomst’.

Wat kun je verwachten?

Het wordt een avond om te informeren, inspireren, discussiëren, maar ook om van elkaar te leren zodat gemeente en ondernemers samen sterker de toekomst aankunnen!

“Samen gaan in gesprek met experts die kennis hebben van de lokale economie. Maar ook delen verschillende ondernemers, waaronder Syb v/d Ploeg (foto), hun ervaringen en er is een mogelijkheid om online te netwerken. Het wordt een avond waarbij je actief kunt deelnemen en je vragen kunt stellen via de chat. Ook gaan we in kleine groepen met elkaar in gesprek”, aldus de gemeente.

Hoe werkt het?

Je kunt de digitale ondernemersavond bijwonen via een livestream. Nadat je je hebt aangemeld ontvang je een link naar de livestream.

Meld je aan!

Als je je voor 11 februari aanmeldt en je adresgegevens invult, dan krijg je een leuke verrassing thuisgestuurd die je deelname nog specialer maakt. Aanmelden kan hier: https://survey.sudwestfryslan.nl/aanmelding-digitale-ondernemersavond/