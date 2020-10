Onderzoeksruimte voor Friese bedrijven bij het NTCP

Deze kans komt voort uit het ondersteuningspakket Lok op 1: No en Moarn. Dit pakket biedt ondernemers de kans om te blijven innoveren. Zeker in deze crisistijd is het belangrijk om, op het gebied van circulaire plastics, verpakkingen en circulaire verwerking van plastics uit huishoudelijk afval, te investeren.

Omdat Provincie Fryslân een duidelijke beweging ziet in bijvoorbeeld het gebruik van recyclebare verpakkingen, kunnen bedrijven test- en onderzoekswerk uit laten voeren om de eigen propositie in de markt verder te versterken. Een voorwaarde is dat er een eigen bijdrage is van minimaal 10% uit eigen middelen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het NTCP.

