Onderweg naar stadsbrouwerij Sneek

SNEEK-Nog even geduld en dan is ie er; de stadbrouwerij Sneek. Bescheiden weliswaar, maar een serieuze stap richting een nieuwe impuls voor onze stad Sneek.

In juni 2018 lanceerden ze -waar anders- op de Waterpoort van Sneek het eerste Sneker biertje; ’t Waterpoartsje. Een heerlijke Mexicaans getint zomerbiertje. De drie mannen achter het Waterpoartje Klaas-Pieter Majoor, Wietse Nieuwenhuis en Cees Vogelvanger hebben sindsdien niet stilgezeten. Nog twee echte Sneker biertjes volgden; de Anjenette, gemaakt in samenwerking met weduwe Joustra en de Kruizebroeder, een heerlijke Amber Ale. Met een groep van 200 ambassadeurs halen ze met de verkoop van hun bier geld op voor de goede doelenstichting ’t Waterpoartsje. Met de stichting willen ze goede doelen ondersteunen die het plezier en de gemeenschap in Sneek versterken. ‘Met ons bier drinken mensen bier met un goëd gefoël’, aldus de enthousiaste jongens.

De droom is echter groter

Het ‘plezier en gemeenschap’ mag nog zichtbaarder worden in de stad. Daarom zetten ze nu een eerste stap richting een heuse stadsbrouwerij. Zelf noemen ze het de kraamkamer.

Achter in de Walrus staat een professionele set aan ketels waar in eenheden van 50 liter serieus recepten gebrouwen kunnen worden en natuurlijk geproefd! Het is de bedoeling dat erin en voor Sneek nog heel wat mooie bieren het daglicht zien. ‘Wij zijn trots op de stad en willen graag iets moois toevoegen aan de stad. Het zou super zijn als onze stadsbrouwerij uitgroeit tot iets waar Sneek trots op kan zijn’, klinkt het eensgezind uit de drie monden. De jongens hebben er zin in. ’Wij zijn het gezicht, maar naast de 200 ambassadeurs die we rijk zijn, hebben we inmiddels twee goede bierbrouwers aan ons team mogen toevoegen en drie kanjers op het gebied van internet, creativiteit en verkoop. Ook werken we graag samen, zoals nu met het team van de Walrus’.

Wat begon met een wild plan van drie vrienden begint dus inmiddels een serieus Sneker avontuur te worden. In het najaar van 2020 wordt de kraamkamer ceremonieel in gebruik genomen.