‘Ondernemerspetear’, voor de horecasector

De organisatie van het evenement gaat dan graag met de ondernemers in gesprek over de coronamaatregelen die op 23 maart zijn afgekondigd. “Zijn de maatregelen voor de horecasector versoepeld en kunnen we met elkaar alvast voorbereidingen treffen voor de herstart? Dit hopen we natuurlijk van harte! Maar we moeten er ook rekening mee houden dat de horeca nog langer op slot blijft. Wat doet dat met jou als ondernemer?”

Wil je meedoen? Meld je dan aan via:

www.sudwestfryslan.nl/ondernemerspetear.