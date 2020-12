HEEG- Ondernemers in Heeg zijn erg geschrokken van de aangekondigde sluiting van de jeugdherberg in het dorp. De StayOkay gaat op 1 januari dicht. Er zouden te weinig mensen zijn die er gebruik van maken.

Ondernemers uit het dorp zeggen dat de sluiting grote gevolgen zal hebben. "Mensen die hier via de jeugdherberg voor het eerst komen, komen in de jaren erna nog vaak terug. Dus dat de jeugdherberg nu dicht gaat, kost ons straks veel toeristen", zegt Jan IJben van de ondernemersvereniging. De ondernemers proberen zo snel mogelijk een nieuwe toekomst te vinden voor de jeugdherberg.

In 2020 waren er bij de StayOkay nog meer dan 22.000 overnachtingen. Er komen altijd vooral veel kinderen van de zeilschool naar de jeugdherberg, maar andere groepen maken er ook gebruik van. De jeugdherberg bestaat al zo'n 70 jaar en heeft bewezen dat het belangrijk is voor het dorp, zegt IJben. "We hebben gezien dat mensen niet één keer naar Heeg komen, maar vaak meerdere keren. Dat is niet alleen goed voor de omzet van de zeilschool en de jeugdherberg, maar ook voor de rest van het dorp."

Eén van de bedrijven die erg profiteert van de toeristen is de supermarkt in het centrum van het dorp. Eigenaar Richard Langeland hoopt dan ook dat er snel een nieuwe ondernemer in het gat zal springen. "Vooral in het voorjaar merken we toch dat er grote groepen in het dorp rondstappen. Die komen dan snel even bij ons binnen voor een flesje water of iets lekkers."

De ondernemersvereniging is met Plaatselijk Belang in overleg over hoe ze het verlies van de jeugdherberg kunnen opvangen. Ze willen zo snel mogelijk een alternatief plan hebben.