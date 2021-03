Ondernemers binnenstad Sneek maken zich klaar voor heropening

SNEEK- Dinsdag 30 maart van 10.00 - 12.00 uur wassen de ondernemers in de binnenstad van Sneek hun ramen, vegen ze hun stoepje en drinken een bakkie koffie met elkaar. “Als symbool voor de opening van het Watersport- en toeristenseizoen en om perspectief te bieden op een snelle heropening van de stad” aldus Jan Gerbrand Krol, binnenstadmanager in Sneek.

Op initiatief van de Vereniging Ondernemend Sneek en met medewerking van de gemeente Súdwest-Fryslân, Rooth Multiservice en Schoonmaakbedrijf Van Dijk en de Boer is deze actie tot stand gekomen. Er moet perspectief komen, dit is niet meer vol te houden.

Alle ondernemers staan te trappelen om weer open te gaan. Horeca en winkels hebben de plannen klaarliggen om op een veilige verantwoorde manier open te gaan en bezoekers te ontvangen. We missen onze klanten. We hebben de lobby van 75 steden en brancheorganisatie INRetail actief gesteund. Ook hebben we een verzoek bij onze burgemeester Jannewietske de Vries gedaan om in het overleg met de veiligheidsregio het signaal vanuit de ondernemers mee te nemen. Daarmee zijn de winkels en horeca nog niet open, maar we moeten de druk er vol op blijven houden”.

“Er moet nu echt iets gebeuren, zonder enig perspectief gaat menig ondernemer er financieel en mentaal aan onder door. We hebben heel lang begrip gehad voor de Corona maatregelen, maar nu is perspectief voor maatschappij en economie echt noodzakelijk, dit kan zo niet langer doorgaan. Gelukkig dringt dit nu heel langzaam door in Den Haag, gezien de voorzichtige versoepelingen”, aldus Jan Gerbrand Krol.

Symbolisch willen we dit perspectief creëren door dinsdag met elkaar de ramen te wassen en de stoep te vegen. Bovendien staat het drukke Watersport- en toeristenseizoen voor de deur. “We willen onze bezoekers in Sneek altijd gastvrij ontvangen in een schone binnenstad. Alle ondernemers de straat op, de handen uit de mouwen en de zaak weer spik en span maken aan de buitenkant. Past ook bij dit lente weer. En even bijpraten met je buren, dat is altijd goed”.