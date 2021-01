Ondernemend SWF organiseert online 'ûndernimmerspetear' voor de retailers

Wethouder Bauke Dam (foto): “Der wurdt al sa lang in berop dien op it oanpassingsfermogen en de kreativiteit fan ûndernimmers. Binne der no noch kânsen en binne dy der aasten ek noch as de maatregelen wer fersoepele wurde? Ik gean hjiroer graach mei ûndernimmers yn petear.”

