Omzet horeca krimpt ongekend hard door coronamaatregelen

SNEEK- De omzet van de horeca daalde in het vierde kwartaal van 2020 met bijna 44 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, meldt het CBS. Dat is vooral te wijten aan de aanscherping van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In het derde kwartaal maakte de horeca nog een forse opleving door toen de maatregelen werden versoepeld. Met het vierde kwartaal is ook het jaarcijfer beschikbaar. In 2020 kromp de omzet van de horeca met 33,9 procent ten opzichte van 2019. Deze krimp is zonder precedent. De horeca is een van de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis.

Medio maart moest de horeca, waaronder hotels, cafés en restaurants, de deuren sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het bezorgen en het afhalen van eten en drinken was wel toegestaan. Door de maatregelen tegen het coronavirus nam de omzet in het eerste kwartaal van 2020 met bijna 14 procent af ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit was de eerste omzetdaling in 7 jaar tijd. In het tweede kwartaal van 2020 daalde de omzet verder, met iets meer dan 50 procent. Op 1 juni 2020 werden de maatregelen wat versoepeld. Hierdoor veerde de omzet in het derde kwartaal van 2020 sterk op (met ruim 100 procent) en lag nagenoeg weer op hetzelfde niveau als in het eerste kwartaal van 2020. In het vierde kwartaal werden de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus echter weer aangescherpt en daalde de omzet van de horeca met bijna 44 procent ten opzichte van het derde kwartaal.

Omzet cafés daalt het sterkst in vierde kwartaal

In het vierde kwartaal van 2020 daalde de omzet van cafés het hardst. Cafés hebben 70,4 procent minder omgezet dan een kwartaal eerder. Restaurants boekten 56,7 procent minder omzet dan in het derde kwartaal en hotels 51,1 procent minder. De omzetdaling ten opzichte van het derde kwartaal was bij de overige horecasectoren minder sterk, maar nog altijd fors. Overige logiesverstrekking zoals vakantiehuisjes en kampeerterreinen verloren in het vierde kwartaal 23 procent aan omzet, fastfoodrestaurant 19,7 procent en kantines en catering 13,8 procent.

Ongekende krimp omzet in 2020

De omzet van de horeca kromp in 2020 met 33,9 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit is de grootste krimp ooit en maar liefst 7 keer groter dan de omzetdaling in 2009. Door de kredietcrisis behaalde de horeca toen 4,8 procent minder omzet dan in het jaar ervoor.

Hotels leden grootste omzetverlies in 2020

Hotels hebben vorig jaar 50,8 procent minder omgezet dan in 2019. De krimp bij de overige logiesverstrekkers was met 13,1 procent een stuk kleiner. In totaal kromp de omzet van de logiesverstrekkers in 2020 met 40,6 procent.

De omzet van eet- en drinkgelegenheden kromp, met 31,2 procent, minder hard dan die van de logiesverstrekkers. Fastfoodrestaurants hadden relatief het minste last van de coronamaatregelen. Hun omzet was 13,5 procent lager dan in 2019. Cafés en restaurants hebben in 2020 respectievelijk 41,7 en 34,6 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Kantines en catering ten slotte verloren 35,6 procent omzet.

