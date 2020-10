Officiële startsein restauratie kademuur aan Looxmagracht in Sneek.

SNEEK- Vandaag gaf wethouder Mark de Man het officiële startsein voor de restauratie van de kademuur aan de Looxmagracht in Sneek.

De gemetselde kademuur, een Rijksmonument, is al een tijdje toe aan een grote renovatie. De gemeente begon de voorbereidingen al in november 2018, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.