"Zet je bedrijf in de schijnwerpers en deel jouw verhaal. Juist nu", aldus Nora van Warmerdam van Werkfestival 2020

Na een succesvolle eerste editie in 2019, kon de organisatie van het Werkfestival in Sneek niet anders dan gehoor geven aan de overweldigende reacties van de vele festivalgangers. Duizenden maar liefst. Van geïnteresseerden, familieleden, werkzoekenden en scholieren tot de vele deelnemende Sneker bedrijven, werkspecialisten, onderwijsinstellingen en de gemeente Súdwest-Fryslân. Zo’n 95% van deze festivalgangers zagen een vervolg op het festival wel zitten, maar dan wel voor alle 9105 bedrijven en 89987 inwoners die de gemeente Súdwest-Fryslân rijk is. En dat is nu exact wat er op 19 september 2020 gaat gebeuren: het Werkfestival Súdwest-Fryslân. Hoe dat er precies uit gaat zien, vertelt Nora van Warmerdam. Zij is één van de aanjagers die namens Vereniging Ondernemend Sneek (VOS) dit unieke evenement handen en voeten heeft gegeven.

Open die poorten

Het is 2018. Vele ondernemers in Sneek kampen met personeelstekorten en hebben moeite met het vinden van de juiste mensen. Het is een veelbesproken onderwerp tijdens de vergaderingen van de VOS. Zodoende zag project Werkfestival – na flink wat brainstormsessies en vergaderingen – het levenslicht. “We moeten onze deuren opengooien en laten zien wat er allemaal achter deze deuren gebeurt in Sneek. Dat is niet alleen interessant voor werkzoekenden, maar ook leuk voor toeleveranciers, familieleden en andere geïnteresseerden. Open die poorten, want als mensen niet weten wat je te bieden hebt, kunnen ze ook moeilijk warm voor je lopen.” Zogezegd, zo gedaan. Zo vond vorig jaar september het eerste Werkfestival plaats.

Een heuse festivalervaring

Meer dan zeventig Sneker bedrijven deden mee. Dertig daarvan stonden met een stand in een loods die speciaal in festivalsfeer was ingericht bij Hoekstra Transport. Een heuse festivalervaring: kleurrijk, foodtrucks, muziek en entertainment voor jong én oud. Je kon zelfs een apk voor je CV krijgen – tekst en foto of video – en aan diverse workshops deelnemen. “De overige veertig bedrijven ontvingen gasten op hun bedrijf zelf. Via een ‘hop-off-hop-on tour’ waren ze makkelijk te bereiken. Er reden drie duurzame treintjes door de stad en een pendelbus. Het werd een groter succes dan wij ooit hadden durven dromen. Er kwamen duizenden mensen op af. Op het festivalplein was het een vrolijk feestje voor jong en oud. Maar, veel belangrijker, veel mensen hebben op die manier een nieuwe baan gevonden. Werkzoekenden, studenten, stagiaires en jobhoppers blij. Ondernemers blij.”

Festivalpleinen door heel de gemeente

“Omdat het vorig jaar beter werkte dan iemand ooit had durven dromen, gaan we dit jaar voor de herhaling. Nu niet alleen voor Sneek, maar voor de hele gemeente Súdwest-Fryslân. Door de ‘corona-toestand’ wordt de opzet natuurlijk iets anders. We hebben ons te houden aan de anderhalve meter-regel en gaan dus veel meer spreiden. Er worden dit jaar verschillende pleinen ingericht. We krijgen pleinen voor Transport & Logistiek, voor Overheid & Onderwijs, Techniek en Productie, Bouw, Infra & Groenvoorzieningen, Zorg, Zakelijke Dienstverlening en ICT, Facilitaire Diensten & Horeca en Jachthavens & Watersport. Alle ondernemingen uit de gemeente kunnen meedoen, ook door bijvoorbeeld alleen hun bedrijf open te stellen.”

Wees zichtbaar en deel je verhaal

“We snappen dat de economie er op dit moment natuurlijk totaal anders voorstaat dan vorig jaar. Maar juist nu is het goed om je onderneming in de schijnwerpers te zetten en je verhaal te delen. Steek je kop boven het maaiveld uit. Laat zien dat er geen mooier bedrijf is om mee en voor te werken dan het jouwe. Wees zichtbaar. Ook voor andere bedrijven. Want het is absoluut ook een festival waar verbinding een grote rol speelt. Verbinding tussen alle bedrijven van ‘Súdwest’.”

Werkfestival. Zaterdag 19 september

“Wanneer? Het Werkfestival is dit jaar op zaterdag 19 september. Opening door burgemeester Jannewietske de Vries. Waar? Verspreid over de hele gemeente.

Voor 250 euro kun je je als bedrijf aanmelden. Wat je daarvoor krijgt? De organisatie van de dag word je uit handen genomen, dat doen wij allemaal. Er zijn verschillende bijeenkomsten die je van tevoren kunt bezoeken. Je onderneming komt verder flink in de spotlights te staan en er komt heel veel publiciteit rond het evenement, zowel online als offline. Maar waar je het natuurlijk vooral voor doet: je komt in contact met mensen die geïnteresseerd zijn in jouw bedrijf.”

“Dus kortgezegd, het is hét festival van ondernemers, georganiseerd door ondernemers en voor werkzoekenden, studenten, stagiaires, toeleveranciers, familieleden en alle andere geïnteresseerden. Laten we als ondernemers met ons allen laten zien dat Súdwest een geweldige gemeente is om te wonen, maar vooral ook om te werken. Neem eens een kijkje op onze social media en ga naar werkfestivalswf.nl. Daar vind je veel meer informatie en kun je je meteen aanmelden. ”

Voor het geval dat je eraan zou twijfelen: alles wordt uiteraard georganiseerd binnen de richtlijnen van het RIVM. Wel zo veilig.

