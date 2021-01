Noodkreet van retailers Janna en Afke: Steun Lezz Jeans & Fashion

Lees hier de oproep van de dames die een actie zijn gestart:

“We werken keihard, en tot maart 2020 ging het super, en zaten we in een stijgende lijn. En daar kwam Corona…

In maart vorig jaar kwamen we nog in aanmerking voor een steunpakket en zo overleefden wij de eerste periode. Helaas heeft het kabinet zoveel eisen gesteld aan de steunpakketten dat wij nogal tussen wal en schip vallen. Wij krijgen nu een vergoeding van € 250, - voor vaste lasten. Als ondernemer heb je als snel duizenden euro’s aan vaste lasten. Alles wat we nu verkopen gaat naar de vaste lasten, en blijft er niks over om nieuwe collectie in te kopen. Ons potje raakt op. Als ondernemer wachten we op de beloofde steun vanuit de overheid, een steun die we niet of nauwelijks krijgen



En daarom deze actie, iets wat we normaal gesproken nooit zouden kunnen bedenken.

Op steun van de overheid hoeven we niet te rekenen maar hopelijk wel op jullie steun, zodat wij weer leuke hippe betaalbare dameskleding voor jullie kunnen inkopen.”

https://www.gofundme.com/f/steun-lezz-jeans-fashion