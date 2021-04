Nieuwe website van vormgever Frans van Dam: Bliidd.nl

Op de nieuwe website, die samen met Johan van der Werf van Divites webwerk is gebouwd, lees je over de Friese knipoog van 'bliidd' en méér over het werk van Frans van Dam. De URL van de website is, hoe kan het ook anders: www.bliidd.nl

“Als je dan zo bezig bent met het maken van de portfolio voor de nieuwe website, dan zie je weer welke mooie opdrachten je hebt mogen maken en vooral ook met welke leuke mensen je creatief samenwerkt. En daar ben ik maar wat 'bliidd' mee! Ik zou zeggen, neem gerust een kijkje op www.bliidd.nl

Of volg het op bliidd grafische communicatie, laat Frans weten.

Wij van Ying Media wensen Frans veel succes en hopen samen met hem nog vele mooie kranten en magazines te mogen maken.