Nieuwe online talkshow De Ondermening: “Met de zaken op tafel”

SNEEK- Plotseling ziet de wereld er anders uit. Daar waar je normaal gesproken controle over had, heb je nu ineens niet meer. Natuurlijk blijf je keihard werken. Daarmee heb je het altijd gered. Je stroopt de mouwen op, je zeurt niet. Je kijkt vooruit en ziet kansen. Maar wat als je door de crisis nauwelijks kansen ziet, de handel wegvalt en je 's nachts wakker ligt van de rekeningen die je steeds moeilijker kan betalen? Wat als je het gevoel bekruipt dat je het misschien niet redt?

Blijf je in je eentje knokken en sterk voor je naasten? Voor je medewerkers? Voor je collega's? Je bent toch geen loser? De mentale druk is enorm groot, wellicht te groot. Herken je dit scenario? Op zaterdag 30 januari van 11.00 uur tot 12 uur za dit onderwerp uitgelicht worden tijdens de eerste live online talkshow.

Dit zal gedaan worden met de volgende gasten: ● Joyce Walstra, voorzitter MKB-Noord ● Friso Douwstra, wethouder Economische Zaken van de gemeente Leeuwarden ● Bernard Maarsingh, psycholoog en mede-eigenaar Maarsingh en Van Steijn ● Haise Bosma, initiatiefnemer en ondernemer bij o.a. Smart Camels Eventdesign ● Erik Eerhart, initiatiefnemer en ondernemer als Mental Business Coach

Presentatie: Wytze Visser, marketeer, strateeg, conceptdenker en gespreksleider. De coronacrisis blijft maar aanhouden en is voor vele ondernemers ontzettend zwaar. Vanaf maart 2020 is er aandacht voor de regelingen die worden aangeboden om ondernemers financieel enige steun te bieden.

Er zijn gelukkig ook de creatieve oplossingen die ondernemers bedenken om het hoofd boven water te houden. Allemaal met de gedachte om je bedrijf overeind te houden. Waar in het algemeen weinig aandacht voor is, is het verborgen leed van ondernemers, met name het mentale leed. De druk die het onzekere met zich meebrengt. Gaan we het redden of niet.

Dit is precies het scenario dat regelmatig besproken zal worden tijdens de online talkshows van De Ondermening.

In de onderstaande Youtube link vindt u een promofilm:

https://www.youtube.com/watch?v=h_HjNKMPNmA&t=16s