Nieuwe KNRM-reddingsboten onder andere in Woudsend gebouwd

WOUDSEND-De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij laat acht nieuwe reddingsboten bouwen. Die bouw is gegund aan twee werven, daar is het bedrijf Dok- en Scheepsbouw Woudsend een van. In totaal kosten de boten 9,5 miljoen euro. De eerste boot moet in 2021 klaar zijn en de andere boten volgen later.