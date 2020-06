Nieuwe inbrengwinkel aan het Kleinzand in Sneek

Jacques ten Cate en Iwan Kamminga, beide geen onbekenden in Sneek, hebben de afgelopen periode niet stil gezeten. Beide mannen zijn druk bezig geweest met wat zij ‘ons nieuwe project’ noemen.

Antiek- en vintage handel

“Samen hebben we besloten om de roots van Iwan weer nieuw leven in te blazen. Iwan komt uit een geslacht waar antiek- en vintage handel in het bloed zit. Iedereen kende zijn opa en vader die hun brood verdienden in dit vak. Omdat we het beide leuk vonden om met antiek en verkoop bezig te zijn, openen we onze inbrengwinkel ‘Vrolijkck’ aan het Kleinzand 33 in Sneek. We hebben een eigen voorraad en daarnaast mag iedereen bij ons inbrengen”, vertelt Ten Cate.

“De planning is dat we eind mei opengaan. Iwan gaat de winkel bemannen. Daarnaast denk ik dat we eer bewijzen aan de oude bakkerij van Schaap & Vrolijk die altijd in het pand gevestigd was. De naam is dus bewust gekozen als een hommage. Binnenkort informeren we iedereen verder. De opening staat gepland eind mei”, laat Jacques ten Cate weten.