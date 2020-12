Nieuwe Gepp’s in gemeente Sudwest Fryslan

SNEEK- Afgelopen weken zijn er weer een aantal Gepp hondentoiletten geplaatst in gemeente Súdwest Fryslan. Hiermee zijn bijna alle steden, dorpen en buurtschappen voorzien van deze veelgebruikte voorzieningen.

Op de foto’s enkele 'nieuw' Gepp’s in Wiuwerd, Boazum en Itens. Veel hondenbezitters maken er graag gebruik van. Want alleen door de hondenpoep op te ruimen wordt het schoner in de buurt.

Daarom hanteert de gemeente Súdwest-Fryslân al jaren de volgende slogan: Hondenpoep: opgeruimd is netjes! Toch?

Ook een Gepp in jouw buurt?

Check de website www.gepp.nl voor meer informatie.