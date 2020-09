Nieuwe Flexlocatie in Sneek

SNEEK-Begin september is aan het Sint Antoniusplein in Sneek de nieuwe flexlocatie Flexlokaal gestart. Deze flexlocatie voor Sneek e.o. is gestart om zelfstandig ondernemers een gezamenlijke werkplek te bieden.

Dit zelfstandig ondernemen in gezamenlijkheid is waar steeds meer ondernemers naar opzoek zijn. Als ondernemers kun je elkaar op deze manier goed versterken en vergroot je tevens het netwerk. Flexlokaal biedt een voordelige externe werkplek die van alle gemakken voorzien is. Naast dat het voor ondernemers een goede werkplek is, kan het ook voor ondernemende werknemers een goede uitvalbasis zijn. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan accountmanagers met een kantoor in een ander deel van het land of aan werknemers die geen ideale thuiswerkplek hebben.

Flexwerken is sinds enkele jaren erg populair aan het worden in Nederland en geeft vrijheid waar vele ondernemers naar opzoek zijn. Flexlokaal is gestart doordat deze mogelijkheid in Sneek e.o. niet meer geboden werd maar er wel behoefte was. De locatie aan het Sint Antoniusplein is gekozen omdat het een mooie locatie is aan de rand van het centrum in Sneek. Met een mooi uitzicht en een parkeergelegenheid voor de deur heeft het meerdere voordelen.

Daarbij kan er aan het andere kant van het spoor gratis geparkeerd worden. Het Flexlokaal heeft de beschikking over meerdere zit-stabureaus die op afstand en afgeschermd van elkaar staan. Geïnteresseerden hebben de mogelijkheid om een dagje proef te werken. Meer informatie is te vinden op de site www.flexlokaal.nl.