Nieuwe brug Follega bijna klaar

FOLLEGA- In november 2020 is de renovatie van brug Follega gestart, nu is de vernieuwde brug bijna klaar! De twee grootste onderdelen, het val en de balans, zijn geplaatst. Het val is het beweegbare deel van de brug en de balans het contragewicht.

De brug is zestig jaar oud. Het mechanische en elektrotechnische gedeelte was verouderd en in het beweegbare dek zaten haarscheuren. Aannemer Machinefabriek Emmen B.V. heeft de onderdelen gerenoveerd zodat ze weer voldoen aan de huidige normen. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder: “De brug was hard toe aan groot onderhoud en gedeeltelijke vernieuwing. Als het werk binnenkort klaar is, kan de brug weer vijftig jaar mee.’’

Afstandsbediening

Gelijktijdig met de renovatie gaat de brug ook over op afstandsbediening vanuit de bediencentrale it Swettehûs in Leeuwarden. Vanuit hier worden dan 17 bruggen in Fryslân op afstand bediend. In verband met de werkzaamheden is de weg (N354) nog afgesloten tot en met 14 april. Eind april zijn alle werkzaamheden afgerond.

Meer informatie: www.fryslan.frl/brugfollega