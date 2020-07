Nieuwe bestuurder ouderenzorgorganisatie Patyna

SNEEK-Elo Gramsbergen gaat per 1 oktober a.s. aan de slag als bestuurder van Patyna. Met zijn komst is de Raad van Bestuur van de ouderenzorgorganisatie in Friesland weer voltallig. Samen met bestuurder Renate Kamphuis vormt hij het nieuwe bestuurders-duo.

Jouke Tamsma, voorzitter Raad van Toezicht van Patyna, geeft aan: "Met Elo hebben wij een verbindende bestuurder gevonden die besturingskracht en besluitvaardigheid combineert met bevlogenheid en empathie. We kijken uit naar zijn komst!"



Gramsbergen brengt jarenlange ervaring in de zorg mee. Op dit moment is hij voorzitter Raad van Bestuur van zorgorganisatie Liberein in Enschede. Een VVT instelling met veel kennis van gespecialiseerde dementiezorg.



"Als geboren Noorderling keer ik graag terug naar Friesland", aldus Gramsbergen. "Wat mij zo aanspreekt aan Patyna is de integrale zorgketen voor de ouder wordende mens. ‘Mei elkoar’ organiseren vanuit de bedoeling. Kijkend vanuit het concept positieve gezondheid. Ik zie er naar uit om bij Patyna daar samen aan te werken."



Patyna biedt zorg, welzijn en wonen aan ouderen in Friesland. De zorg vindt plaats op ruim 25 locaties en bij ouderen thuis. De organisatie is actief in de steden en de dorpen op het Friese platteland en kent bijzondere doelgroepen waaronder jonge mensen met dementie, Korsakov en de ziekte van Huntington. Het werkgebied is Súdwest-Fryslân, Leeuwarden, De Fryske Marren, Waadhoeke en Tytsjerksteradiel.