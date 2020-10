Nieuwe bedrijfswagens voor Van der Geest Schilderspecialisten

SNEEK- Van der Geest Schilderspecialisten is een begrip in Friesland. Een no-nonsense bedrijf dat net zo toegankelijk is voor de particulier als voor grote bedrijven en organisaties als woningbouwverenigingen. Het schildersbedrijf heeft zich in 100 jaar ontwikkeld tot een professionele én betrouwbare onderneming. Dan spreekt het natuurlijk voor zich dat zo’n onderneming dezelfde verwachtingen heeft van zijn leveranciers.

Daarom mogen ABD Renault en Friesland Lease het wagenpark leveren en verzorgen. ABD Renault is inmiddels al 11 jaar gekozen als beste Renault dealer van Nederland en Friesland Lease is de beste leasemaatschappij van Nederland en dit jaar ook nog eens verkozen als Friese onderneming van het jaar! Het is dus niet verwonderlijk dat er een prachtige samenwerking is ontstaan tussen deze 3 Friese bedrijven. Dit resulteerde in de aanschaf van totaal maar liefst 22 Renault bedrijfswagens.

Niet alleen de samenwerking en het ontzorgen, maar ook de sterke, kwalitatieve én efficiënte Renault bedrijfswagens in combinatie met de gerealiseerde CO2-reductie speelden een rol bij de aanschaf van dit nieuwe wagenpark.

Op bovenstaande foto een deel van de 22 bedrijfswagens. Eerder leverde Sietse Bosgraaf van ABD Renault al 10 Renault Trafics en 2 Renault Masters af bij de Schilderspecialisten en afgelopen vrijdag de laatste 2.