Nieuwe armaturen straatverlichting Súdwest-Fryslân

SNEEK- De gemeente Súdwest-Fryslân trekt 1,4 miljoen euro uit voor vervanging en verduurzaming van de openbare verlichting. Voor dat bedrag worden – in de periode tot 2025 – zo’n 4000 armaturen en ruim 500 masten vervangen.

Dankzij de vervanging bespaart de gemeente fors op het energieverbruik. De ruim 4000 te vervangen armaturen gebruiken jaarlijks zo’n 650.000 kWh. Na vervanging – door ledverlichting – loopt het verbruik terug tot 275.000 kWh, een besparing van bijna 60 procent.

Vanmorgen troffen wij Stefan Koesema van CityTec uit Leeuwarden, in de Julianastraat Sneek, die druk bezig was de oude armaturen te vervangen.

In de praktijk betekent dit dat in Súdwest-Fryslân vrijwel alleen masten staan binnen de bebouwde kommen van de 89 steden en dorpen. De openbare verlichting in de hele gemeente bestaat uit ruim 18.500 masten en armaturen.