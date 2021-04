Nieuw inspiratiemagazine verleidt inwoners en toeristen

SNEEK- Het nieuwe toeristenseizoen gaat beginnen. Om de inwoners en bezoekers van Zuidwest-Friesland volop te inspireren heeft VVV Waterland van Friesland weer een mooi inspiratiemagazine samengesteld. In deze derde editie zijn de beste tips, routes en activiteiten opgenomen voor een dag, weekend of paar weken genieten van al het moois dat dit gebied te bieden heeft. Het magazine verschijnt in twee talen en wordt op dit moment verspreid via de toeristische ondernemers die lid zijn van VVV Waterland van Friesland en is verkrijgbaar bij de VVV locaties.

“Onze regio is klaar voor een druk en mooi toeristenseizoen”, stelt Floriaan Zwart, directeur VVV Waterland van Friesland. “Zuidwest Friesland heeft inwoners en toeristen ontzettend veel te bieden, zoals zeven van de Elfsteden, de Friese Meren, de IJsselmeerkust, de bossen van Gaasterland en een Nationaal Landschap. Kortom, er is hier genoeg te doen. Met ons magazine willen we iedereen verleiden om gast te zijn in onze mooie regio. We hopen natuurlijk dat op korte termijn ook de horeca en musea weer open mogen. Want zij leveren natuurlijk een belangrijke bijdrage aan de beleving van ons gebied.”

Inspiratiemagazine én drie inspiratiekranten

Het inspiratiemagazine wordt op dit moment verspreid bij de ondernemers die lid zijn van VVV Waterland van Friesland en bij de VVV locaties. Leden kunnen het magazine gratis bestellen (ondernemen.waterlandvanfriesland.nl) om uit te delen aan hun gasten. “Het magazine verschijnt dit keer in het Nederlands en Duits”, vertelt Floriaan. “Normaal gesproken maken we ook een Engelse versie, maar door corona hebben we vorig jaar nauwelijks Engelssprekende toeristen ontvangen. Daardoor hebben we nog een groot aantal Engelse magazines van de tweede editie over. Aangezien die uitgave zo tijdloos mogelijk is geschreven, hebben we besloten dat deze nog actueel genoeg is om uit te delen. Dat is de meest duurzame oplossing.” VVV Waterland van Friesland en Ying Media brengen dit jaar nog wel drie inspiratiekranten waarin de actuele evenementen worden benoemd. “Deze uitgaven verspreiden we huis aan huis in Zuidwest-Friesland en via onze leden en VVV locaties.”

Inspiratie voor de beste plekken

Het derde inspiratiemagazine van Waterland van Friesland is een gezamenlijke uitgave van VVV Waterland van Friesland en Ying Media uit Sneek. Het magazine vertelt onder meer over de fonteinen in de Elfsteden, de diverse musea als het Jopie Huisman Museum in Workum, de flora en fauna en het Nationaal Landschap. Wie wil weten wat Waterland van Friesland écht kenmerkt, kan de Verhalenroute volgen langs de waterwerken- en wegen. Die gaat onder meer langs het Woudagemaal in Lemmer, houtzaagmolen De Rat in IJlst en het terpdorp Allingawier. Natuurlijk inspireert het magazine verder tot de beste plekken om te overnachten, te eten en te drinken en te shoppen. Het magazine is hier online te lezen. Wie een papieren exemplaar wil ontvangen, kan deze wanneer de winkels open zijn ophalen bij een VVV locatie of nu al tegen verzendkosten bestellen via de webshop.

Over VVV Waterland van Friesland VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest-Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied twintig VVV-locaties. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Een groot aantal recreatieve bedrijven is actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Zuidwest-Friesland verder op de kaart te zetten.

Over Ying Media

Ying Media is uitgever van regionale content waarmee zij iedere dag bijdragen aan het sociale, economische en culturele klimaat in de regio. Dit doen zij met o.a. de titels GrootBolsward-IJsselmeerkust, GrootdeFryskeMarren, GrootHeerenveen en GrootSneek.