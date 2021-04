Nieuw bedrijfsmagazine De Jongens van Veenema gepresenteerd

Een magazine dat gelezen wordt

“Het is geen toeval dat wij juist nu in coronatijd met een magazine van de Jongens van Veenema komen”, zegt Rigine Bolt kort nadat ze het eerste exemplaar in ontvangst heeft genomen.

“Juist nu lezen mensen meer. We hebben ook nagedacht over een nieuwsbrief maar dat is vaak weer digitaal. Heel veel mensen haken dan af. Wij willen graag een magazine dat door mensen gelezen wordt en daarbij uiteraard nog meer naar buiten dragen wat Veenema doet voor de mensen. Hoe bereikbaar wij zijn, hoe snel we kunnen schakelen en noem maar op. Inderdaad, promotie voor ons mooie bedrijf”, weet Bolt.

Samen met haar leidinggevende Harold Veenema (‘een van De Jongens.) onderhield Rigine het contact met Marianne Bouwman van Ying Media. Net als bij Veenema zijn de korte lijntjes bij Ying Media ook een sterk punt.

Verhalen over mensen

“Normaal gesproken staan veel bedrijven op beurzen, maar dat lukt momenteel niet. Advertenties doen het nog steeds goed in onze Groot-uitgaven, maar eerlijk is eerlijk de attentie van een magazine is behoorlijk groot. Je kunt in een magazine zoals wij dat nu met De jongens van Veenema gemaakt hebben een stukje beleving overbrengen. Dat past heel goed bij dit bedrijf. Je leest het ook na in de human-interest verhalen in het blad. Dat hebben we in samenspraak met Rigine en Harold gedaan”, zegt Bouwman.

Klanten zijn bij ons geen nummers

Dat Rigine Bolt het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen van het fraaie magazine is geen toeval. “De Jongens van Veenema is een prachtige reclameslogan, maar we bedoelen daar toch wel de hele groep mee de hier werken. Dat er verhalen over mensen in het magazine staan vinden wij heel fijn, omdat wij de persoonlijke relatie met mensen en ons bedrijf belangrijk vinden. Wij willen onze klanten absoluut niet als nummers behandelen. De loyaliteit die wij hebben, van de klanten naar ons toe en andersom komt in het magazine naar voren. We zijn heel benieuwd wat onze klanten en connecties van het blad zullen vinden. Wij zijn er in ieder geval erg blij mee!”