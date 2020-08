"Never a dull moment", aldus Erik van Veen

SÚDWEST-FRYSLÂN - Alle jachtliefhebbers opgelet: op 19 september biedt de ontwerper en bouwer van luxe jachten DaVinci Yachts uit Heeg een kijkje in de keuken. En dat niet alleen: “Deze dag hopen we ook kennis te maken met potentiële collega's. We zijn voor de toekomst opzoek naar goed personeel voor de techniek en verkoop, uiteraard staan we ook open voor enthousiaste stagiaires en netwerken!”, vertelt eigenaar Erik van Veen.

Wanneer is het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou geslaagd en hoe ga je daarvoor zorgen?

“Als wij in contact zijn geweest met meerdere werkzoekenden, andere deelnemende bedrijven en geïnteresseerden dan is de dag voor ons zeker geslaagd. We zijn trots op ons product en dat mag iedereen weten, daar vertellen we graag over en geven graag een kijkje achter de schermen van de afbouw en onderhoud. Wij bouwen unieke, mooie jachten – waarvan de nieuwe schepen met je smartphone kunt besturen – en deze dag voor iedereen te bezichtigen zijn! Bovenal laten we ook graag de fijne werksfeer ervaren.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Het meest diverse dat je op een dag kunt bedenken, van het bestellen van materialen, verkopen van schepen, proefvaarten, accu’s monteren, boten schoonmaken tot offertes schrijven, boekhouding, marketing, beurzen. Never a dull moment!"

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“De overdracht van een nieuw of gebruikt schip aan de blije klant. Elke keer weer een feest al 20 jaar lang!”

It Swee 8 8621 EB Heeg | www.davinciyachts.com

