Nederlandse vakantieparken dit jaar ongekend populair

SNEEK- De populariteit van vakantieparken is dit jaar onder Nederlanders enorm toegenomen. Het aantal Nederlanders dat op een vakantiepark in eigen land verbleef is tijdens de zomermaanden met ruim 20% gestegen in vergelijking met 2019. Dit blijkt uit cijfers van vakantieparken-platform Parkvakanties .

Door de gevolgen van het coronavirus kiezen meer mensen dit jaar voor een verblijf op een vakantiepark in eigen land. “Met name tijdens de zomervakantie en de herfstvakantie zaten Nederlandse vakantieparken nagenoeg vol”, zegt Laurens Taekema van het Sneker bedrijf Parkvakanties. Taekema voorspelt ook richting de kerst en het einde van het jaar een run op vakantieboekingen in Nederlandse vakantieparken.

Twee keer zoveel websitebezoekers

Volgens cijfers van Parkvakanties, waarbij ketens als Landal GreenParks en Roompot zijn aangesloten, lag het aantal boekingen in mei ruim de helft (62%) hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het websitebezoek is flink gestegen, zegt Taekema: “Na een slecht voorjaar waarbij maart en april gemiddeld 30% minder websitebezoekers noteerden, schoot het aantal bezoekers daarna de lucht in. De explosieve stijging ontstond nadat Rutte tijdens de persconferentie reizen in eigen land toestond.” Het aantal bezoekers op Parkvakanties steeg gemiddeld met 200% in de maanden mei en juni.

De bezetting op Nederlandse vakantieparken is tijdens de zomer gegroeid met 7% ten opzichte van 2019. Ondanks de goede zomer noteren de Nederlandse vakantie- en bungalowparken in 2020, door de slechte bezetting tijdens het voorjaar, nog wel een totale krimp van -22% blijkt uit cijfers van ZKA Leisure.

Buitenlandse reisbeperkingen

Dat de Nederlandse vakantieparken zo populair zijn heeft alles te maken met de gevolgen van de coronacrisis. “Zeker na de lockdown hadden Nederlanders de drang om op vakantie te gaan. Door de buitenlandse reisbeperkingen bekijken veel mensen een ‘vakantie dicht bij huis’ nu met andere ogen. Bovendien spreken de goede faciliteiten, de ruimte, de natuur en de mogelijkheid om in een eigen vrijstaande bungalow te verblijven veel Nederlanders aan.” aldus Taekema.

Hygiëne- en voorzorgsmaatregelen

Taekema: “Vakantieparken zijn ruim opgezet, waardoor je de anderhalve meter afstandsregel eenvoudig kunt naleven,”. Bovendien is er veel te doen op vakantieparken: er wordt gespeeld, gezwommen, gemidgetgolft en in de omgeving gerecreëerd. “Combineer dat plezier met de nodige getroffen hygiëne- en voorzorgsmaatregelen en de voorkeur voor een onbezorgde vakantie op een vakantiepark in Nederland is heel begrijpelijk.” zegt Taekema.

Kerstvakantie

Na de succesvolle zomer- en herfstvakantie verwacht Taekema dat Nederlandse vakantieparken ook veel boekingen kunnen verwachten tijdens de kerstvakantie. “Nu het OMT mensen oproept in de kerstvakantie zoveel mogelijk in eigen land te blijven, biedt een verblijf op een vakantiepark een goed alternatief. In de zomervakantie en herfstvakantie zagen we ook veel last minute boekingen. Er zou nu zomaar weer een run op vakantieparken kunnen ontstaan tijdens de kerst. De steeds veranderende maatregelen rondom de coronacrisis maken mensen wat onzekerder, en daardoor afwachtend. Maar één ding is zeker: mensen hebben er genoeg van alsmaar thuis te zitten.”