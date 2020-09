Rudolf Nagelhout van Nagelhout Woudsend B.V. zegt: “Het komt zoals het komt!” Nagelhout Woudsend B.V. is een familiebedrijf dat al bijna honderd jaar streeft naar het leveren van kwaliteit in de weg- en waterbouw.

“Onze werkzaamheden variëren van het maken van damwanden en beschoeiingen langs kanalen tot het maken van prachtige vlonders in een tuin”, laat directeur Rudolf Nagelhout weten. “Tijdens het Werkfestival willen wij graag laten zien wat wij maken en hóé wij dat maken. Het is een veelzijdig vak met een grote verscheidenheid aan materiaal en materieel. En dit alles bij of op het water. Geen dag is hetzelfde.



Wij willen werkzoekenden en geïnteresseerden een duidelijk beeld geven over ons bedrijf en de waterbouw om hen hopelijk te enthousiasmeren. Onze dag is geslaagd wanneer er veel belangstelling is.”